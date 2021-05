Corona-Newsblog : Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 68,0

Foto: dpa/Sebastian Gollnow 11 Bilder Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Impfen bei Hausärzten

Liveblog Düsseldorf Der Inzidenzwert in Deutschland ist auch am Donnerstag weiter gesunken. Allerdings könnten die Zahlen zu optimistisch ausfallen, da aufgrund von Feiertagen weniger Menschen getestet wurden. Ärztevertreter fordern derweil dazu auf, sich mit dem Bemühen um Impftermine in den Praxen zurückzuhalten. Alle Entwicklungen im Newsblog.