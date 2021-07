Corona-Newsblog : In Solingen gelten ab Montag wieder die Stufe-3-Regeln

Die Impfungen gegen Covid19 schreiten voran (Symbolfoto). Foto: dpa/Patrick Pleul

Liveblog Düsseldorf Weil die Sieben-Tage-Inzidenz in Solingen konstant über 50 liegt, gelten dort ab kommender Woche wieder schärfere Einschränkungen. Seit zweieinhalb Wochen steigt die Inzidenz in Deutschland kontinuierlich an, so auch an diesem Sonntagmorgen. Alle News in unserem Liveblog.