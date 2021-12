Corona-Newsblog : In NRW-Schulen gilt ab morgen wieder Maskenpflicht am Sitzplatz

Foto: dpa/Boris Roessler 48 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf Die Maskenpflicht am Sitzplatz im Unterricht gilt ab dem 2. Dezember wieder an allen Schulen in Nordrhein-Westfalen. Das teilte das Schulministerium am Mittwoch mit. Und: Der Kinderimpfstoff von Biontech/Pfizer wird eine Woche früher als geplant ausgeliefert. Alle Entwicklungen im Newsblog.