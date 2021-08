Corona-Newsblog : Rund 30.000 Schüler in NRW in Quarantäne

Die kostenlosen Bürgertests, wie hier in einer Drive-In-Teststation, werden im Hinblick auf das bestehende Impfangebot zunehmend in Frage gestellt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Liveblog Düsseldorf Wie das Schulministerium mitteilt, sind mit Stichtag 26. August 1,6 Prozent aller Schüler in NRW in Quarantäne geschickt worden. Kanzlerin Merkel hat sich mit Blick auf Spanien und Italien für 3G-Regeln in Zügen ausgesprochen. Alle wichtigen Corona-News im Blog.