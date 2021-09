Corona-Newsblog : Grünen-Gesundheitsexperte warnt vor „versteckter Pandemie“

Foto: dpa/Boris Roessler 42 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen hat die Streichung der Lohnfortzahlung für Ungeimpfte im Quarantänefall kritisiert. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt in Deutschland auf 63,1 von 65,0 am Vortag. Und: Mehr als 5,3 Millionen Dosen wurden laut der Bundesregierung über die Allianz Covax und bilateral an andere Länder abgegeben. Alle Corona-News im Blog.