Corona-Newsblog : Wuppertaler Zoo bietet am Sonntag freie Impfaktion

Ein Schild, das zur Anmeldung zur Covid-19-Impfung weist (Symbolfoto). Foto: Nadine Fischer

Liveblog Düsseldorf Im Wuppertaler Zoo können sich Besucher am Sonntag impfen lassen. Menschen müssten sich dafür nur eine Karte für den Tierpark kaufen, teilte der Zoo mit. Eine Anmeldung sei nicht nötig. Es stehe genug Impfstoff zur Verfügung. Derweil sind in Bremen und dem Saarland jeweils mehr als die Hälfte der Einwohner nun vollständig geimpft. Weitere News in unserem Liveblog.