Corona-Newsblog : Niederlande und Griechenland werden Corona-Risikogebiete

Ein Schild, das zur Anmeldung zur Covid-19-Impfung weist (Symbolfoto). Foto: Nadine Fischer

Liveblog Düsseldorf Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung ab Sonntag die Niederlande, Griechenland und Teile Dänemarks als Risikogebiete ein. An Unis in NRW gibt es Pläne zu mobilen Impfangeboten. Weitere News in unserem Liveblog.