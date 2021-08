Corona-Newsblog : Gesundheitsminister beschließen Drittimpfungen und Impfangebote für Kinder ab 12 Jahren

Ein Schild in einem Impfzentrum weist auf die Corona-Maßnahmen hin. Foto: dpa/Rene Traut

Liveblog Düsseldorf Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben am Montag über eine Ausweitung der Impfungen gegen das Coronavirus beraten. Drittimpfungen sollen nun grundsätzlich möglich sein. Und auch Kinder ab 12 Jahren sollen nun einfacher an einen Termin kommen. Alle News in unserem Liveblog.