Corona-Newsblog : Finanzminister Lindner lehnt weitere Corona-Subventionen ab

Foto: dpa/Boris Roessler 54 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf Finanzminister Christian Linder gibt sich skeptisch, was weitere staatliche Hilfsprogramme in der Corona-Krise angeht. Und: Das Robert-Koch-Institut hat am Samstag erneut einen Rekordwert bei der Sieben-Tage-Inzidenz ausgewiesen. Alle Corona-News im Blog.