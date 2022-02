Corona-Newsblog : FDP kritisiert RKI-Chef Wieler für „neuerliche Verfehlung“

Foto: dpa/Boris Roessler 61 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf In der FDP-Spitze gibt es scharfe Kritik am Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler. Und: Hessen lockert von Montag an seine Corona-Beschränkungen und beendet die 2G-Regel im Einzelhandel. Alle Corona-News im Blog.