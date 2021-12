Corona-Newsblog : EU-Impfnachweise ohne Booster künftig nur noch neun Monate gültig

Liveblog Düsseldorf Ohne Booster sind EU-Impfzertifikate künftig spätestens neun Monate nach der Grundimmunisierung ungültig. Die Entscheidung tritt am 1. Februar in Kraft. Und: Am Dienstag beraten die Länderchefs mit Kanzler Scholz über neue Einschränkungen im Alltag. Alle News im Blog.