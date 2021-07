Corona-Newsblog : Erste Bundesländer geben ungenutzte Impfdosen an Bund zurück

Hinweis auf ein Corona-Testzentrum in der Abflughalle im Berliner Flughafen. Foto: AFP/STEFANIE LOOS

Liveblog Düsseldorf Die Nachfrage nach Impfungen der Bundesbürger lässt spürbar nach. Deshalb geben einige Bundesländer nicht benötigte Impfdosen an den Bund zurück. Und: Auch bei steigenden Inzidenzen soll es bis zum 19. August keine landesweite Verschärfung der Maßnahmen in NRW geben. Alle News in unserem Liveblog.