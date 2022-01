Corona-Newsblog : Erste Bundesländer beenden Weihnachtsferien – Sorge wegen unklarer Inzidenz

Foto: dpa/Boris Roessler 54 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf Größtenteils in Präsenz startet am Montag in einigen Bundesländern wieder die Schule. Derweil sorgt sich Bundesgesundheitsminister Lauterbach wegen der Omikron-Welle um die Ungeimpften. Alle News im Blog.