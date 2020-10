Corona-Newsblog : Duisburg überschreitet Grenzwert – strengere Auflagen stehen bevor

Der Iran hat am Sonntag 251 bestätigte Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet, die höchste Zahl an einem einzelnen Tag seit Beginn der Pandemie. Die Gesamtzahl sei damit auf 28 544 gestiegen, teilte Sima Sadat Lari vom Gesundheitsministerium mit. Zudem wurden 3822 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Insgesamt infizierten sich damit im Iran mit seinen rund 80 Millionen Einwohnern nach offiziellen Angaben bislang 500 075 Menschen mit dem Virus. Das Land ist in der Region das am schwersten von der Pandemie betroffene.