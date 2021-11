Corona-Newsblog : Düsseldorfer Uniklinik stoppt Aufnahme von Notfall-Patienten

Foto: dpa/Boris Roessler 43 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf In der vierten Welle der Pandemie stoßen die ersten Intensivstationen bereits an ihre Belastungsgrenze: Die Düsseldorfer Uniklinik meldete sich am Sonntag vor der Notfallversorgung teilweise ab, weil die Kapazitäten erschöpft waren. Und: Die Inzidenz in Deutschland klettert weiter nach oben. Alle Corona-News im Blog.