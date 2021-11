Corona-Newsblog : Düsseldorfer Impfstellen bieten Booster-Impfungen für alle an

Foto: dpa/Boris Roessler 43 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf An den Impfstellen und am Impfmobil in Düsseldorf sind Auffrischungsimpfungen für alle möglich, deren zweite Corona-Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Und: Das RKI meldet 33.949 Corona-Neuinfektionen – das sind 172 Fälle mehr als im Dezember vor einem Jahr. Alle Corona-News im Blog.