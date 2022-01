Corona-Newsblog : Düsseldorf hat die höchsten Corona-Zahlen in NRW

Foto: dpa/Boris Roessler 54 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf Düsseldorf hat die höchsten Corona-Zahlen in NRW. Und: Das Robert Koch-Institut hat erneut einen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz in NRW gemeldet. Der Wert stieg am Dienstag auf 216,9. Alle News im Blog.