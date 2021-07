Corona-Newsblog : Deutschland steuert auf Überangebot an Corona-Impfstoff zu

Ein Schild, das zur Anmeldung zur Covid-19-Impfung weist (Symbolfoto). Foto: Nadine Fischer

Liveblog Düsseldorf Die Verfügbarkeit an Impfstoffen wird laut Gesundheitsministerkonferenz die Nachfrage schon bald „deutlich“ übersteigen. Das RKI meldet steigende Zahlen in NRW. Die meisten Neuinfektionen gibt es in Düsseldorf und Köln. Weitere News in unserem Liveblog.