Corona-Newsblog : RKI stellt Delta-Variante in 74 Prozent der Proben fest

Ein Schild, das zur Anmeldung zur Covid-19-Impfung weist (Symbolfoto). Foto: Nadine Fischer

Liveblog Düsseldorf Das RKI meldet einen starken Anstieg der Delta-Variante in Deutschland. Anfang Juli lag der Anteil bei rund drei Vierteln. In Essen kam es nach einer nicht genehmigten Party zu mindestens einer Corona-Infektion. Weitere News in unserem Live-Blog.