Corona-Newsblog : „Nicht-Geimpfte werden weitgehend vom öffentlichen Leben ausgeschlossen“

Liveblog Düsseldorf NRW-Gesundheitsminister Laumann (CDU) hat in der Mittagszeit in der Staatskanzlei die neue Coronaschutzverordnung für NRW vorgestellt. Und: An den Brandenburger Schulen gilt wegen der Corona-Infektionslage bald keine Anwesenheitspflicht für Schüler mehr. Alle Corona-News im Blog.