Corona-Newsblog : Corona-Medikament Paxlovid startet auf dem deutschen Markt

Foto: dpa/Boris Roessler 68 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf In Deutschland werden die ersten Packungen des Medikaments Paxlovid ausgeliefert. Das Präparat soll schwere Erkrankungen nach einer Corona-Infektion verhindern. Und: In der Corona-Krise sind die Bürger in Deutschland laut einer Umfrage mehrheitlich zurückhaltender in ihrem Konsumverhalten geworden. Alle Corona-News im Blog.