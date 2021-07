Corona-Newsblog : Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit über zwei Wochen

Ein Schild, das zur Anmeldung zur Covid-19-Impfung weist (Symbolfoto). Foto: Nadine Fischer

Liveblog Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist am Mittwoch auf 11,4 gestiegen. Die Regionalregierung der Balearen möchte das Nachtleben am Wochenende stark einschränken. Weitere News in unserem Liveblog.