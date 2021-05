Corona-Newsblog : Bundesweite Inzidenz sinkt unter 100 – erstmals seit 20. März

Liveblog Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland hat nach Daten des Robert-Koch-Instituts zum ersten Mal seit dem 20. März wieder die Schwelle von 100 unterschritten. Ab sofort sind neue Einreiseregelungen des Bundes in Kraft. Alle Entwicklungen gibt es in unserem Newsblog.