Corona-Newsblog : Bundesweite Inzidenz steigt erneut minimal an

Foto: dpa/Boris Roessler 42 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist den sechsten Tag in Folge gestiegen. Unterdessen spricht sich Gesundheitsminister Jens Spahn für ein Auslaufen der Corona-Notlage am 25. November 2021 aus. Alle Corona-News im Blog.