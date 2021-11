Corona-Newsblog : Bundeswehr startet am Nachmittag mit innerdeutschen Hilfsflügen

Foto: dpa/Boris Roessler 43 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf Die Luftwaffe beteiligt sich an der Verlegung von Intensivpatienten. Am Nachmittag soll ein Airbus A310MedEvacschwerkranke von Memmingen nach Münster-Osnabrück bringen. Bei den Neuinfektionszahlen folgt ein Rekordwert auf den anderen. Alle News in unserem Blog.