Corona-Newsblog : Bundesregierung strebt Schulstudie über Auswirkungen der Pandemie an

Foto: dpa/Boris Roessler 42 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf Mit einer Studie sollen die Wirksamkeit von Infektionsschutzmaßnahmen an Schulen und die Belastung bei Schulkindern in den Blick genommen werden. Die Europäische Union will 200 Millionen weitere Corona-Impfdosen für ärmere Länder spenden. Alle Corona-News im Blog.