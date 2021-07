Corona-Newsblog : Bundesland Bremen hat prozentual die meisten Bürger geimpft

Die Impfungen gegen Covid19 schreiten voran (Symbolfoto). Foto: dpa/Patrick Pleul

Liveblog Düsseldorf Der kleine Stadtstaat Bremen liegt zumindest beim Impfen bundesweit vorn: 69,7 Prozent der Bürger sind mindestens einmal geimpft. Außerdem: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt weiter kontinuierlich an, am Samstagmorgen lag sie bei 13,6. Alle News in unserem Liveblog.