Corona-Newsblog : Britische Experten fürchten erneut exponentiellen Anstieg

In Hamm wurde die wichtige Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen deutlich übersprungen: Der Wert lag bei 70,9. Am Montag wurden 46 Neuinfektionen gemeldet. Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann (CDU) kündigte am Montag in einer Video-Pressekonferenz an, private Veranstaltung zwischen 50 und 150 Personen müssten im Vorfeld ab Dienstag von der Stadt genehmigt werden. Es werde ein Bußgeld ab 2000 Euro verhängt, wenn es zu Fehlverhalten komme.