Corona-Newsblog : Belgien prüft Wiedereinführung von Schutzmaßnahmen

Foto: dpa/Boris Roessler 42 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf Nicht nur in den Niederlanden – auch in Belgien steigen die Corona-Zahlen derzeit kräftig an. Dort erwägt die Regierung jetzt die Wiedereinführung von Schutzmaßnahmen. Auch in Deutschland geht der Negativtrend weiter. Alle Corona-News im Blog.