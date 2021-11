Corona-Newsblog : Bayern verschärft Maßnahmen - Bars zu, keine Weihnachtsmärkte

Liveblog Düsseldorf In Bayern werden wegen der hohen Zahl der Corona-Infektionen alle Weihnachtsmärkte abgesagt und in Kreisen mit einer Inzidenz über 1000 kündigt Markus Söder einen Lockdown an. Und: RKI-Chef Lothar Wieler spricht sich derweil deutlich für Kontaktreduzierungen und das Schließen von Bars und Clubs aus. Alle Corona-News im Blog.