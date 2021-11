Corona-Newsblog : Bayern verschärft ab Sonntag Corona-Regeln

Foto: dpa/Boris Roessler 43 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf In Bayern gelten von Sonntag an verschärfte Corona-Regeln. Grund dafür ist die hohe Zahl belegter Intensivbetten. Und: Ärztinnen und Ärzte in Deutschland sehen sich offenbar zunehmend Angriffen wegen der Verabreichung von Corona-Impfungen ausgesetzt. Alle Corona-News im Blog.