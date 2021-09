Corona-Newsblog : Bayern schafft Maskenpflicht in Schulen am Sitzplatz ab

Foto: dpa/Boris Roessler 42 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf Schüler in Bayern sollen von nächster Woche an im Unterricht keine Masken mehr tragen müssen. Und: Düsseldorf hat den ersten Todesfall eines sehr jungen Corona-Infizierten zu verzeichnen: Eine Person in der Altersgruppe 15 bis 34 Jahre ist gestorben. Alle Corona-News im Blog.