Corona-Newsblog : Baden-Württemberg will Innengastronomie öffnen

Liveblog Düsseldorf Das Land im Südwesten will bereits ab Samstag Corona-Auflagen in Gebieten lockern, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 liegt. Dort sollen Restaurants auch wieder drinnen Gäste empfangen dürfen. Auch in Nordrhein-Westfalen stehen die Zeichen auf Öffnung – jedenfalls in der Außengastronomie. Alle Entwicklungen gibt es in unserem Newsblog.