Corona-Newsblog : Abgeordnete wollen ab Mittwoch Gesetzentwurf für Impfpflicht erarbeiten

Liveblog Düsseldorf Sieben Abgeordnete der Ampelkoalition haben in einem Schreiben angekündigt, ab kommender Woche einen ersten Entwurf für eine allgemeine Impfpflicht erarbeiten zu wollen. Und: In NRW haben im Schuljahr 2020/21 nur etwa halb so viele Schülerinnen und Schüler eine Klasse wiederholt wie im Jahr davor. Alle Corona-News im Blog.