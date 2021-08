Corona-Newsblog : Arbeitgeberpräsident fordert Erlaubnis zur Abfrage des Impfstatus von Mitarbeitern

Die kostenlosen Bürgertests, wie hier in einer Drive-In-Teststation, werden im Hinblick auf das bestehende Impfangebot zunehmend in Frage gestellt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Liveblog Düsseldorf Der Präsident der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger, fordert in der Corona-Krise mehr Informationsrechte für die Arbeitgeber. Am Dienstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland erstmals seit Anfang Juli gefallen. Alle wichtigen Corona-News im Blog.