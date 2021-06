Corona-Newsblog : Ab Freitag gelten neue Lockerungen in NRW

Proben für einen PCR-Test werden von einem Mitarbeiter in einem Corona-Testzentrum verpackt. Foto: dpa/Sina Schuldt

Liveblog Düsseldorf Nach der Runde mit den Ministerpräsidenten nennt die Kanzlerin die aktuelle Lage in Deutschland „extrem erfreulich“ – warnt aber gleichzeitig vor einer Virusvariante. Ab Freitag gibt es in NRW in vielen Kommunen wieder mehr Lockerungen. Alle Entwicklungen im Newsblog.