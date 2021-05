Corona-Newsblog : RKI meldet 9160 Neuinfektionen – Inzidenz steigt leicht auf 146,9

Die Luftwaffe hat am Samstag den ersten Transportflug mit medizinischer Corona-Hilfe für Indien vom Flughafen Köln-Wahn aus gestartet. Es würden 120 Beatmungsgeräte aus Beständen des Bundesgesundheitsministeriums und eine Anlage zur Sauerstoffherstellung der Bundeswehr nach Neu-Delhi gebracht, teilte die Luftwaffe am Samstag in Köln mit. Die Transporte erfolgten im Auftrag des Auswärtigen Amtes. Indien ist besonders von der raschen Ausbreitung einer Coronamutation betroffen. Das Land bat Deutschland um Unterstützung. Zunächst werden die Beatmungsgeräte den Angaben zufolge mit einem Airbus A350 in einem Direktflug nach Neu-Delhi geflogen und noch am selben Tag in Indiens Hauptstadt an das Indische Rote Kreuz übergeben. Danach fliegt der Airbus wieder nach Deutschland zurück. Mit an Bord der Maschine sei ein Team des Sanitätsdienstes der Bundeswehr mit medizinischem Fachpersonal zum Aufbau und Betrieb der Sauerstofferzeugungsanlage, hieß es.