Corona-Newsblog : 79 Prozent der Erwachsenen mindestens einmal gegen Corona geimpft

Foto: dpa/Boris Roessler 42 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf Die Impfkampagne in Deutschland kommt voran. 79 Prozent der Erwachsenen in Deutschland haben mindestens eine Spritze erhalten. Der Anteil der mindestens einmal Geimpften an der Gesamtbevölkerung liegt inzwischen bei 68,2 Prozent. Alle Corona-News im Blog.