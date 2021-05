Corona-Newsblog : 700 Menschen bei Impfaktion in Leichlingen geimpft

Ein Benefizkonzert für Gerechtigkeit bei Impfstoffen hat 302 Millionen Dollar an Spenden gesammelt. Mit dem Geld hätten mehr als 26 Millionen Impfstoffdosen gekauft werden können, teilte die Organisation Global Citizen am Samstag (Ortszeit) mit, die das „Vax Live: The Concert to Reunite the World“ veranstaltete. Die Einnahmen übertrafen das vorgegebene Ziel der Organisation.



An dem Konzert hatten US-Präsident Joe Biden, der britische Prinz Harry, die Sängerin Jennifer Lopez sowie weitere Prominente teilgenommen. Die Veranstaltung in Inglewood in Kalifornien wurde bereits am 2. Mai aufgezeichnet und am Samstag (Ortszeit) ausgestrahlt. Vor Ort waren mehrere Tausend vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Besucher. Sie sahen Auftritte von unter anderen den Foo Fighters und Lopez. Die Schauspieler Ben Affleck und Sean Penn, die Moderatoren Jimmy Kimmel und David Letterman und das Model Chrissy Teigen waren Gastredner.