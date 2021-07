Corona-Newsblog : Zahl der Corona-Toten steigt in Russland massiv an

Tupfer mit dem Abstrich für einen Coronatest. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Liveblog Düsseldorf Russland hat am fünften Tag in Folge einen neuen Höchstwert bei den Todesfällen in Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. Die Gesundheitsbehörden meldeten am Samstag 697 Todesopfer. In Deutschland ist die Inzidenz erstmals seit rund elf Monaten unter fünf gefallen. Alle Entwicklungen im Newsblog.