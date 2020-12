Corona-Newsblog : Gebauer stellt drei Szenarien für Schulstart in NRW vor

Armin Laschet hat die Quarantäne-Verordnung wieder in Kraft gesetzt. Die Quarantäne-Regelung war zuvor vom Oberverwaltungsgericht für alle Länder aufgehoben worden. “Wir werden sie ab Mitternacht wieder in Kraft setzen - insbesondere für Südafrika und Großbritannien“, sagte der NRW- Ministerpräsident in „Aktuellen Stunde“ im WDR, Passagiere, die am Sonntag noch in Köln, Düsseldorf und Dortmund aus Manchester und London gelandet waren, wurden auf die Quarantäne-Pflicht hingewiesen.



„Was natürlich ins Land kommt, sind Lkw, die Güter bringen, oder Personen, die mit Pkw anreisen. Hier gilt ebenfalls ab Mitternacht die Quarantäne-Verordnung", sagte der CDU-Politiker.



Die Quarantänepflicht in NRW gilt damit rückwirkend ab dem 11. Dezember. Das geht aus der neuen Reiseschutzverordnung hervor, die am Abend veröffentlicht wurde. Alle Einreisenden sind außerdem zu einem Corona-Test verpflichtet, den sie nach fünf Tagen wiederholen müssen.