Corona-Newsblog : Wien will Jugendliche mit Partys zur Corona-Impfung locken

Proben für einen PCR-Test werden von einem Mitarbeiter in einem Corona-Testzentrum verpackt. Foto: dpa/Sina Schuldt

Liveblog Düsseldorf In der österreichischen Hauptstadt sollen eine oder mehrere Impfparties veranstaltet werden, kündigte ein Sprecher der Stadt an. Das RKI hat 14 Länder gelistet, in denen das Risiko besonders hoch ist, auf eine Variante zu treffen. Alle Entwicklungen im Newsblog.