Corona-Newsblog : WHO rät von Behandlung mit Remdesivir ab

Die USA haben innerhalb weniger Tage erneut einen Höchststand bei den Neuinfektionen verzeichnet. Am Donnerstag meldeten die Behörden binnen 24 Stunden 187.833 neue Fälle, wie aus Daten der Universität Johns Hopkins vom Freitagmorgen hervorging. Auch die Zahl der Toten im Zusammenhang mit einer Infektion stieg weiter rapide an: Mit 2015 neuen Todesfällen wurde am Donnerstag seit Anfang Mai erstmals wieder die 2000-Marke überschritten. Der höchste Wert an einem Tag wurde am 15. April mit 2609 Toten erreicht.