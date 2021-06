Corona-Newsblog : Terminbuchung für NRW-Impfzentren ab Samstag für alle freigegeben

NRW-GEsundheitsminister Karl-Josef Laumann bei einem Interview in der vergangenen Woche. Foto: dpa/Marcel Kusch

Liveblog Düsseldorf Von Samstag an kann jeder in NRW einen Termin für eine Impfung in einem Impfzentrum buchen. Das kündigte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann in Düsseldorf an. Der Weltärztepräsident rät derweil von Reisen zum EM-Spiel nach England ab. Alle Entwicklungen im Newsblog.