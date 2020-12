Corona-Newsblog : Spahn hält Rückkehr zur Normalität ab dem Sommer für möglich

In London am Mittwoch die dritte und höchste Corona-Warnstufe in Kraft getreten. Gesundheitsminister Matt Hancock hatte den Schritt am Montag mit dem „starken Anstieg“ bei den Neuinfektionen im Land begründet. In der Kritik steht die britische Regierung wegen ihres Plans, die Corona-Beschränkungen über Weihnachten zu lockern.