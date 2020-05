Corona-Newsblog : Saisonarbeitskräfte dürfen bis Mitte Juni einreisen – Frist verlängert

Inzwischen sind 147 Mitarbeiter im grenznahen niederländischen Schlachthof in Groenlo positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Lokalzeitung „De Gelderlander“ berichtet, dass 79 der Infizierten in Deutschland und 68 in den Niederlanden leben. Insgesamt wurden laut Gemeindeverwaltung von den 657 Beschäftigten in dem Betrieb bisher nur 25 Mitarbeiter noch nicht getestet. Am Freitag waren 600 Mitarbeiter unter Heim-Quarantäne gestellt worden und der Schlachthof geschlossen. Bei 45 Mitarbeitern waren Corona-Infektionen festgestellt worden.



Um Kontrollen in Schlachthöfen wird derzeit auch in NRW gestritten.