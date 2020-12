Corona-Newsblog : Sächsische Klinik prüft Berichte zu Triage bei Corona-Patienten

Das NRW-Gesundheitsministerium hat nach Eingaben von Bürgern, Verbänden und Behörden die Coronaschutzverordnung nochmals überarbeitet und einige Lockdown-Regeln konkretisiert.



Ausbildung, Bildung, Fahrschulen: Das Ministerium stellt klar,

dass die praktische betriebliche und über-

betriebliche Ausbildung den Regelungen der „Arbeitswelt“ – also

den Arbeitsschutzregelungen – unterliegt und in diesem Rahmen

anders als Präsenzunterricht an Schulen etc. weiter zulässig ist.



Soziales, Obdachlosenhilfe: Das Ministerium stellt klar, dass die gerade in den Wintermonaten

wichtigen Angebote der Wohnungslosenhilfe unter Beachtung der

Infektionsschutzregelungen zulässig bleiben.



Dienstleistungen: In der Neufassung der Verordnung macht das Gesundheitsministerium nun deutlich, dass wie im Frühjahr auch Schwimmbäder, Saunen und vergleichbare Einrichtungen geschlossen bleiben müssen.



Außerdem wird nun schriftlich aufgeführt, dass auch Reisebüros geschlossen bleiben müssen. In Handy- und Telefonläden dürfen der Verordnung zufolge in den kommenden Wochen Reparaturdienstleistungen und der Austausch von defekten Geräten erfolgen. Allerdings dürfen dort keine Neugeräte verkauft werden.