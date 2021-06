Corona-Newsblog : Rückkehrer aus dem Sommerurlaub sollen stärker kontrolliert werden

Tupfer mit dem Abstrich für einen Coronatest. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Liveblog Düsseldorf Wer aus dem Sommerurlaub kommt, wird in diesem Jahr wohl regelmäßiger nachweisen müssen, dass er sich an die geltenden Maßnahmen hält. Und: Weil Portugal bald als Corona-Virusvariantengebiet gilt, will der deutsche Reiseanbieter Olimar hunderte Bundesbürger zurückholen. Alle Entwicklungen im Newsblog.