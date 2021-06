Corona-Newsblog : Bundesweite Inzidenz sinkt weiter – jetzt bei 7,2

Proben für einen PCR-Test werden von einem Mitarbeiter in einem Corona-Testzentrum verpackt. Foto: dpa/Sina Schuldt

Liveblog Düsseldorf Am Mittwoch meldete das RKI eine weiteren Rückgang bei der Sieben-Tages-Inzidenz. Außerdem: In der österreichischen Hauptstadt sollen eine oder mehrere Impfparties veranstaltet werden, kündigte ein Sprecher der Stadt an. Alle Entwicklungen im Newsblog.