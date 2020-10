Corona-Newsblog : Erstmals mehr als 11.000 Neuinfektionen an einem Tag

Angesichts steigender Infektionszahlen in der Corona-Pandemie führt Bayern eine zusätzliche Warnstufe mit verschärften Beschränkungen ein. In Städten und Landkreisen mit Inzidenzwerten von 100 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen sollen automatisch weitere Versammlungsverbote und eine auf 21.00 Uhr vorgezogene Sperrstunde in Gaststätten gelten, sagte Ministerpräsident Markus Söder am Mittwoch in einer Regierungserklärung in München. Dafür solle die so genannte Corona-Ampel, die bereits Beschränkungen ab Inzidenzwerten von 35 (Stufe Gelb) und 50 (Stufe Rot) vorsieht, um eine Stufe "Dunkelrot" erweitert werden.